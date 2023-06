Matelica, pronto il cartellone estivo. Ecco gli eventi

MATELICA – Pronto il cartellone estivo degli eventi per la città di Matelica. Un calendario di appuntamenti grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Matelica e associazioni locali.

Eventi giugno

Da giovedì 15 a domenica 18 giugno si terrà presso il quartiere Manozzini la tradizionale Festa della Lumaca, quest’anno anticipata a giugno. Musica, enogastronomia e tradizione per quattro serate nel cuore del quartiere matelicese. Sabato 17 giugno “Famiglie in biblioteca”, appuntamento per bambini da 4 a 6 anni grazie all’organizzazione Nati per Leggere presso la biblioteca comunale alle ore 10. Domenica 18 giugno arriva invece “desCRIvere”, una giornata con i soccorsi per sensibilizzare i cittadini e avvicinarli al mondo della Croce Rossa Italiana. L’evento, che si terrà dalle ore 16 e 30 presso piazzale Gerani, è organizzato dal locale comitato.

Mercoledì 21 giugno tutti al teatro Piermarini per la 29esima Festa Europea della Musica, manifestazione che a Matelica è curata dalla scuola civica di musica Metodo Rusticucci. Sempre mercoledì 21 giugno alle ore 18 presso lo Spazio Immagine in zona Tiratori altro appuntamento con Nati per Leggere per le letture in giardino con i bambini da 0 a 6 anni insieme alla biblioteca comunale matelicese (le letture in giardino si terranno al medesimo orario e nello stesso luogo anche mercoledì 28 giugno, mercoledì 12 luglio, mercoledì 19 luglio, mercoledì 2 agosto e mercoledì 23 agosto). Domenica 25 giugno alle ore 21 al teatro Piermarini torna il concerto della Junior Band organizzato dalla banda musicale di Matelica. Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio Matelica si trasforma nella capitale mondiale del sigaro con il 17esimo Encuentro Amigos de Partagas organizzato dal locale Cigar Club “Don Alejandro Robaina”.

Eventi luglio

Sabato primo luglio anticipo della manifestazione “Matelica 1473” a cura della fondazione Il Vallato con un convegno che si terrà presso la sede della fondazione alle ore 15 e 30 dedicato al contributo delle Marche alla tipografia delle origini. Domenica 2 luglio primo Vic Gravel Day, in bici alla scoperta del San Vicino con partenza alle ore 7 e 30 da Pian Dell’Elmo. Venerdì 7 luglio primo appuntamento con la rassegna “Dialetto sotto le stelle”: alle ore 21 e 30 presso il cortile della sede comunale in via Rossini arriva la compagnia Sipario di Jesi in “Basta la Salude!”.

Sabato 8 e domenica 9 luglio le giornate centrali di Matelica 1473, la manifestazione storica organizzata dalla fondazione Il Vallato dedicata all’arrivo della stampa a caratteri mobili. Nello stesso weekend si terrà anche la Festa della Montagna con il gruppo Alpini Val Potenza presso i prati sotto San Vicinello. Lì, domenica mattina (9 luglio) alle ore 9, si esibirà anche la banda musicale di Matelica e la corale polifonica Antonelli in un concerto in montagna. Giovedì 13 luglio primo appuntamento con il mercatino estivo del centro storico organizzato dalla Pro Matelica dalle ore 18: gli altri mercatini si terranno giovedì 20 luglio e giovedì 27 luglio. Venerdì 14 luglio alle ore 21 e 30 invece secondo appuntamento con Dialetto sotto le stelle: nel cortile di via Rossini si esibirà la Compagnia APS Palcoscenico Macerata in “Atti Unici Dialettali” per la regia di Pino Cipriani.

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio torna anche il Matelica Wine Festival, organizzato dall’Associazione Produttori Verdicchio di Matelica. Sabato 15 luglio Braccano tra arte, natura e cibo dalle ore 9 presso l’omonima frazione con il comitato Feste di Braccano. Da lunedì 17 a venerdì 21 luglio torna “Conosciamo l’Autore”, rassegna di incontri musicali estivi con la Corale Polifonica “A.Antonelli” presso gli spazi del cortile del Museo Piersanti. Venerdì 21 luglio alle ore 21.30 ancora teatro dialettale con la kermesse Dialetto sotto le stelle: stavolta è il turno della Compagnia Amici del Teatro di Loro Piceno in “Boeing Boeing”. Da venerdì 21 luglio a domenica 23 luglio appuntamento per i più piccoli con la nuova edizione del Bimbo Day organizzata dalla Pro Matelica presso piazzale Gerani. Dialetto sotto le stelle si chiude venerdì 28 luglio alle ore 21 e 30 con la Compagnia Leonina di Ripe San Ginesio in “Donna Fugata”. Da venerdì 28 luglio a martedì 1 agosto il mondo del folk a Matelica con il 28° Incontro Internazionale del Folklore “Etnie a confronto” a cura dell’Ass. Folklorica “Città di Matelica” negli spazi di piazzale Gerani.

Evento agosto

Da giovedì 3 agosto a domenica 6 agosto, tutte le sere dalle ore 19:30 presso il piazzale Caduti di El Alamein, appuntamento con la 36esima Festa del Quartiere Regina Pacis organizzata dal Comitato Feste Quartiere Regina Pacis. Sabato 5 e domenica 6 agosto due giornate dedicate invece al 30° anniversario della morte del paracadutista Gionata Mancinelli a cura dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di Matelica. Da sabato 5 a sabato 19 agosto presso lo spazio espositivo di vicolo Cuoio I mostra d’arte contemporanea “Oltre il tempo” dell’Associazione Art&Territory.

Giovedì 10 agosto alle ore 18 si parte da Braccano verso il Canfaito per ammirare il tramonto e la Via Lattea con l’associazione Comitato Feste di Braccano e l’associazione Roti. Lunedì 14 agosto vigilia di Ferragosto con il XXXII San Severino Blues Marche Festival: alle ore 21:30 in piazzale Gerani concerto del grande Kellie Rucker. Da giovedì 17 a domenica 20 agosto altro quartiere in festa: stavolta è la volta di San Rocco (20esima edizione) con quattro serate a partire dalle ore 19 in viale Roma.

Eventi settembre

Sabato 2 con il Raduno Sez. Alpini Marche dalle ore 16 in centro storico e presso la rotatoria degli Alpini (evento a cura del gruppo Alpini Val Potenza). Sabato 2 e domenica 3 settembre torna anche la manifestazione di solidarietà Lulù e il paese del sorriso. Sempre domenica 3 settembre nuovo appuntamento con il 23° Ciclopellegrinaggio Matelica-Loreto, con partenza da piazzale Gerani e organizzazione di Bike Italia Tour. Nella stessa giornata alle ore 18:00 presso il teatro Piermarini si terrà il festival nazionale “Il belcanto ritrovato” con l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini. Da lunedì 4 a domenica 10 settembre decima edizione del festival Face Off, organizzato dalla Pro Matelica. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre si accendono anche le frazioni Rastia, Colferraio e Piane con MarcheStorie e l’evento dedicato a “Boldrino Capitano di Ventura”. L’associazione Comitato Feste di Braccano e l’associazione Roti organizzano per domenica 10 settembre un’escursione all’Abbazia di Roti con partenza alle ore 9 da Braccano.

Sempre domenica 10 settembre, dalle ore 9:00 in piazza Mattei arriva il 1° Metelis Bike Day a cura del Gruppo Ciclistico Matelica, mentre dalle ore 15 lungo corso Vittorio Emanuele è tempo di Sbaracco con i negozianti del centro e la Pro Matelica. Venerdì 15 e sabato 16 settembre torna anche Metelis, la manifestazione organizzata dalla fondazione Il Vallato. Il 16 settembre si festeggia il Santo Patrono: il 17 settembre tradizionale appuntamento con la fiera di Sant’Adriano. Da domenica 17 settembre a domenica 24 settembre presso lo spazio espositivo di Vicolo Cuoio I mostra d’arte contemporanea “Dalla parte della libertà” con l’associazione Art&Territory. Sabato 30 settembre torna, alle ore 21:15 presso il teatro Piermarini, il Concerto Colonne Sonore della Banda Musicale di Matelica.

Eventi ottobre

Gli appuntamenti proseguono anche a ottobre: domenica primo ottobre alle ore 7 si parte da piazzale Gerani per la Matelica-Roma di Bike Italia Tour; domenica 15 alle ore 9:00 visita allo zafferaneto di Braccano con l’associazione Comitato Feste di Braccano e l’associazione Roti; venerdì 27 Matelica si ferma come ogni anno per il 61° anniversario della morte di Enrico Mattei; mentre sabato 28 e domenica 29 dalle ore 9:00 presso la Loggia dei Mercanti in piazza Mattei torna la Mostra micologica e botanica matelicese del Gruppo Micologico Matelicese.