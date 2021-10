Matelica, precipita dal ponte di San Rocco. Muore ragazzo di 32 anni

MATELICA – È il figlio di un commerciante del paese, il ragazzo di 32 anni precipitato nel tardo pomeriggio di ieri, 27 ottobre, dal ponte di San Rocco a Matelica. Una tragedia che ha scosso la comunità. E’ stato un passante a dare l’allarme, intorno alle 18, quando ha visto un giovane cadere dal ponte di via Roma.

Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma vista l’altezza del ponte erano poche le speranze di ritrovare il giovane in vita. Quando, infatti, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il 32enne per lui non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri che nelle ore successive hanno cercato di ricostruire l’accaduto. Ma da quanto è emerso, si è trattato di un gesto volontario.