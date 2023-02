Matelica, “Porte aperte in Croce Rossa” per scoprire il bello del volontariato

L'iniziativa nella sede di via Fratelli Sciamanna, alla giornata ha preso parte anche il vicesindaco Denis Cingolani che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, ringraziando i volontari per il loro operato

MATELICA – Un pomeriggio in Croce Rossa per scoprire le attività del comitato di Matelica. Presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Fratelli Sciamanna 41 a Matelica, si è tenuta l’iniziativa “Porte aperte in Croce Rossa”.

In tanti sono passati a informarsi o solo per un saluto e per ringraziare i tanti volontari che fanno parte del comitato matelicese. Per ogni settore i vari responsabili hanno illustrato nel dettaglio le varie attività come il trasporto sanitario (con la visione di alcuni mezzi di trasporto), le attività sociali, il corpo delle infermiere volontarie, il gruppo giovani, l’area formazione e le attività svolte dagli operatori specializzati in emergenza/Protezione Civile con specialistica in telecomunicazioni e settore cinofilo.

È stato possibile anche pre-iscriversi al corso per diventare volontari che inizierà mercoledì 22 febbraio alle ore 21.00.

Alla giornata di porte aperte ha preso parte anche il vicesindaco Denis Cingolani che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, ringraziando i volontari per il loro operato. «Da sempre il nostro comitato di Croce Rossa è impegnato in tantissime attività che lo rendono uno dei più importanti della regione – ha dichiarato Cingolani – siamo orgogliosi di poter contare su un gruppo così importante e preparato. E’ fondamentale continuare a portare avanti una risorsa così importante per tutta la comunità, per questo invito i cittadini a sostenere le iniziative del comitato e a iscriversi per diventare volontari. Fare del bene porta bene».