Matelica, partita la vendemmia. Il sindaco Cingolani: «Annata molto buona in quantità e qualità»

MATELICA- Partita la vendemmia in questi giorni nella Città di Matelica, un momento di fondamentale importanza nel corso dell’anno per tutte le cantine del territorio.
Il sindaco di Matelica Denis Cingolani ha sottolineato la centralità di questo momento e la novità del Matelica Doc: «A Matelica oggi si vendemmia. Dopo un anno di duro lavoro nei vigneti, finalmente si raccolgono i frutti baciati dal sole. La nuova annata 2025 si prospetta molto buona sia in quantità ma soprattutto in qualità, proprio quella che caratterizza da decenni il nostro blasonato Verdicchio…. da quest’anno Matelica Doc. Buona vendemmia a tutti i produttori, alle cantine ed alle tante famiglie che ancora continuano a credere nel nostro meraviglioso territorio».