Matelica, operaio trovato morto a 34 anni. La Procura dispone l’autopsia

MATELICA – I colleghi di lavoro non lo vedono arrivare e si allarmano, operaio 34enne trovato morto in casa. La Procura dispone l’autopsia per accertare le cause del decesso.

La tragica scoperta è stata fatta questa mattina. L’allarme è scattato dopo le 5 quando i colleghi di lavoro di un operaio di origine pakistana, regolare sul territorio nazionale e da poco arrivato a Matelica, non lo hanno visto arrivare. Oggi per lui sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro, ma un malore lo avrebbe colto nel sonno.

Sul posto è intervenuta nel giro di pochi minuti un’ambulanza ma i sanitari non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita. Sul luogo del tragico ritrovamento è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Camerino guidata dal capitano Angelo Faraca per effettuare i rilievi di rito.

Da quanto emerso preliminarmente il giovane sarebbe morto per cause naturali, dalle testimonianze raccolte l’operaio godeva di buona salute, l’unico particolare che sarebbe emerso (la cui rilevanza sarà da verificare) è che la sera prima avrebbe detto di avere dei brividi. Di quanto accaduto i militari hanno informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Rita Barbieri che, data anche la giovane età del pakistano, ha disposto l’autopsia conferendo l’incarico al medico legale Ilaria De Vitis per accertare le cause del decesso.