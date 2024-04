Matelica, lavori sulle scuole. Ecco come si riorganizza la mensa

MATELICA – A seguito degli spostamenti previsti per la ricostruzione delle scuole a Matelica, l’assessorato all’Istruzione, presieduto da Rosanna Procaccini, informa la cittadinanza circa l’organizzazione della mensa scolastica per il prossimo anno scolastico (2024-2025).

Nello specifico partiamo dalla pianificazione della mensa della scuola dell’infanzia presso il plesso “Spontini”. La capienza attuale delle due sale di refezione di via Spontini permetterà di ospitare per il prossimo anno scolastico (2024-25), anche i bambini della scuola primaria attualmente ubicati nella sede della scuola secondaria di 1° grado (ex scuole medie) in via Roma, che saranno trasferiti in via Spontini, con la stessa organizzazione attuale. Ovviamente gli operatori attualmente impiegati in via Roma andranno a rinforzare lo staff già presente in via Spontini.

Quindi dal prossimo anno gli alunni della scuola primaria avranno la pasta cotta in loco, cosa che attualmente in via Roma non è possibile, con un miglioramento del servizio.

Per quanto riguarda invece l’organizzazione della mensa della scuola primaria presso il plesso “Antinori” viene confermato il servizio come avviene odiernamente: cioè con il servizio puntuale classe per classe. Il gestore ha confermato che anche per il prossimo anno fornirà gratuitamente i kit di posate in acciaio per i bambini che frequenteranno il primo anno, siano essi a tempo pieno che a modulo. Si ricorda che presso il plesso “Antinori” è attiva una piccola cucina dove viene cotta la pasta e viene effettuata la “finitura” dei secondi.