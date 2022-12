Matelica: furto di rame, scatta la denuncia per un 55enne

I carabinieri hanno denunciato un uomo per il furto aggravato di grondaie e discendenti in rame

MATELICA – Tenta di rubare rame, denunciato un 55enne. La scorsa notte, un uomo si è introdotto in una cappannone di campagna e ha smontato, portandolo via, diverso materiale. Le indagini da parte dei carabinieri hanno portato all’individuazione del mezzo, al recupero dell’intera refurtiva e all’immediata restituzione della stessa ai legittimi proprietari. Il valore del furto ammonta a circa 2 mila euro. L’uomo, denunciato per il furto aggravato di grondaie e discendenti in rame, è stato deferito alla Procura della Repubblica.