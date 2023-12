Matelica, concerto di Capodanno al Teatro Piermarini con banda musicla e Junior Band

MATELICA – Si brinda al nuovo anno lunedì 1 gennaio al Teatro Piermarini di Matelica con il tradizionale Concerto di Capodanno affidato alla Banda Musicale di Matelica con l’apertura della Junior Band, promosso dal Comune di Matelica in collaborazione con AMAT.

La Banda Musicale di Matelica viene indicata spesso come l’istituzione associativa cittadina più antica, il primo documento che la cita risale al 1828. Nel corso del tempo la Banda Musicale è ovviamente cambiata moltissimo, insieme alla società civile matelicese che la Banda stessa ha accompagnato nelle sue trasformazioni, interpretando, musicalmente, i momenti lieti e meno lieti di questa storia lunghissima che abbraccia ormai, almeno 10 generazioni di matelicesi. Il Concerto di Capodanno rappresenta un importante appuntamento che ebbe iniziò il 1 gennaio 1994. L’ispirazione è il grande Concerto di Capodanno di Vienna che rappresenta un messaggio di pace e di augurio per il nuovo anno a tutto il mondo. La scelta dei brani da eseguire privilegia quelli allegri e facilmente orecchiabili come i valzer e le polke degli Strauss e di altri autori mitteleuropei, brani di autori classici e brani di autori moderni in tema con la festosità del primo dell’anno. Da alcuni anni il Concerto di Capodanno viene aperto dall’esibizione della Junior Band, la formazione giovanile che integra e completa la preparazione che gli allievi ricevono nel Corso Bandistico, agevolando il loro ingresso in Banda.

Informazioni: Matelica 0737 85088, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, anche on line. Inizio concerto ore 21.15.