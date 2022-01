Matelica, in cantiere con il Green pass scaduto. Multati dipendente e datore di lavoro

MATELICA – Al lavoro con il Green pass scaduto: multati un dipendente e il suo datore di lavoro. A scoprirli sono stati i carabinieri della Compagnia di Camerino impegnati, in queste settimane, in una serie di controlli nei cantieri che si occupano della ricostruzione post-sisma.

L’ultima operazione si è svolta in un cantiere di Matelica, dove i carabinieri hanno appurato che il lavoratore si era sottoposto a un tampone, con esito negativo, e aveva ottenuto un Green pass temporaneo che, doveva essere rinnovato, sottoponendosi ad altri tamponi. Accedendo al cantiere, però, i militari hanno scoperto che il certificato non era stato rinnovato e che l’operaio accedeva al cantiere sempre con la vecchia copia cartacea del primo tampone. Un meccanismo che non è sfuggito ai carabinieri che hanno multato sia il dipendente, sia il datore di lavoro che avrebbe dovuto controllare.