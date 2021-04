Matelica, beve la candeggina: grave un 64enne

MATELICA – Beve della candeggina, grave un 64enne. Brusco risveglio questa mattina – 12 aprile – per i cittadini di Matelica, dove un uomo è stato trovato riverso in strada, in via Circonvallazione.

Il 64enne, residente in città, è stato trovato intorno alle 6 da alcuni sanitari che viaggiavano su un’ambulanza che passava da quelle parti con un altro paziente. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i medici del 118 hanno disposto l’immediato trasferimento dell’uomo a Torrette.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e per chiarire le ragioni che possano aver portato l’uomo a compiere quel gesto.