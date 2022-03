Matelica, a lezione di legalità con i carabinieri

MATELICA – Il Comune e la Prefettura, nell’ambito della proficua collaborazione tra Enti Istituzionali, hanno organizzato un evento formativo a favore degli studenti della terza media dell’Istituto Comprensivo Enrico Mattei al fine di rendere edotti gli stessi sui principi della legalità. Tale incontro si è svolto nella mattinata del 24 marzo 2022, presso il Teatro Comunale “G. Piermarini” ed ha visto la presenza, in qualità di relatori, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola Candido e del Comandante della Compagnia Carabinieri di Camerino, Capitano Angelo Faraca.

Le tematiche affrontate dal Colonnello Candido sono state molteplici: l’uso responsabile dei social, la legalità intesa come responsabilità e corresponsabilità, le conseguenze dell’uso e del traffico di sostanze stupefacenti, le problematiche che scaturiscono a seguito atti di bullismo. L’intervento del Capitano Faraca, invece, è stato dedicato alla spiegazione del fenomeno del gaslighting (letteralmente: diminuzione della luce), inteso come manipolazione -secondo la teoria Scatigno,Puglisi,Tinelli- attraverso la quale soggetti in età adulta “agganciano” adolescenti per fini illeciti, quali, appunto, lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Capitano Faraca, inoltre, ha preso spunto dalla nota vicenda di Carolina Picchio, morta suicida a 14 anni a causa del cyberbullismo, per spiegare e nel contempo sensibilizzare il giovane pubblico sul tema. Ha inoltre invitato i ragazzi a rivolgersi senza timore alle Forze dell’Ordine per essere consigliati ed aiutati. L’iniziativa, di importante valenza formativa, si è andata ad aggiungere a quelle già avviate dalla Prefettura con i Comuni di Macerata, Civitanova Marche, Tolentino, Recanati, Potenza Picena e Corridonia.

A nome dell’intera Amministrazione Comunale, il Sindaco Baldini ringrazia pubblicamente il Dirigente Scolastico, Prof. Andrea Boldrini per aver accolto l’invito con grande partecipazione degli studenti, il Colonnello Candido ed il Capitano Faraca che si sono intrattenuti con essi sulle tematiche in argomento, oltre che il Prefetto Ferdani per aver assunto la regia in ambito provinciale di questa tipologia di campagna d’informazione rivolta ai giovani sul tema della legalità, della prevenzione e del contrasto alle droghe.