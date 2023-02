Matelica, a 770 anni dalla nascita della Beata Mattia torna la fiera/mercato

MATELICA – Il primo marzo 1253 nasceva la Beata Mattia. Nata nella nobile famiglia Nazarei, dai genitori Sibilla e Gualtiero, lasciata la casa paterna entrò nel monastero delle clarisse dove divenne badessa. Dopo la morte (28 dicembre 1320) fu venerata per secoli, con il papa Clemente XIII che la beatificò il 27 luglio 1765. Nella ricorrenza della nascita in città si organizza da anni una fiera/mercato nelle zone di spiazzo Beata Mattia, piazzale Gerani e viale Cesare Battisti.

L’appuntamento è per domani (mercoledì primo marzo), con i banchi degli ambulanti e degli espositori che interesseranno appunto solo le zone indicate. La Polizia locale raccomanda a tutti di prestare attenzione alle limitazioni imposte per la sosta e dalla segnaletica temporanea installata in questi giorni.