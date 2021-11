Marco Staffolani morto per la rottura dell’aorta. Domani il funerale a Montecassiano

MONTECASSIANO – Un difetto congenito che gli ha causato la dissecazione aortica, una rottura della parete aortica esterna e una successiva compressione del cuore. Sarebbe questa la causa della morte di Marco Staffolani, il 29enne di Montecassiano deceduto la notte di Halloween mentre era a casa di amici. Il medico legale Antonio Tombolini che ieri ha eseguito l’autopsia su disposizione del pubblico ministero Enrico Riccioni nei prossimi giorni dovrà eseguire ulteriori accertamenti di laboratorio prima di depositare la relazione finale. Preliminarmente, intanto è emerso che la morte è stata causata da un “tamponamento cardiaco a seguito di dissecazione dell’aorta”. Ieri all’accertamento hanno partecipato anche i medici legali Giuliano Tombesi ed Emanuele Simonetti nominati come consulenti di parte da due dei tre medici dell’ospedale di Camerino indagati per omicidio colposo da colpa medica. La loro iscrizione nel registro degli indagati è stato un atto dovuto, per metterli in condizione di partecipare all’atto irripetibile.

Sono loro infatti i medici che il 25 ottobre scorso hanno sottoposto a diversi esami il 29enne che si era recato al pronto soccorso dell’ospedale camerte (Staffolani viveva a Camerino con la fidanzata) per un forte dolore alla schiena. Da quanto emerso il giovane aveva effettuato due accessi al pronto soccorso nello stesso giorno e in entrambi i casi, sia al mattino sia la notte, dopo alcuni esami aveva chiesto di essere dimesso e aveva firmato per tornare a casa. Ieri in obitorio era presente anche il legale di uno dei tre medici, l’avvocato Sandro Giustozzi: «Aspettiamo l’esito dell’accertamento autoptico – ha detto –, ma vorrei esprimere la mia vicinanza ai familiari del ragazzo, per la tragedia che hanno vissuto e che stanno vivendo, hanno subito una perdita immensa». Intanto gli amici del 29enne hanno avviato una raccolta fondi a favore della Croce verde di Macerata (intervenuta il giorno del malore) per l’acquisto di apparecchiature sanitarie: «Vorremmo lanciare questa raccolta fondi come uno spiraglio di speranza per il futuro – hanno spiegato -, vogliamo fare questo piccolo gesto per ricordare il sorriso di Marco». Domani alle 10 sarà celebrato il funerale alla collegiata di Montecassiano.