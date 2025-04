Le Marche al Vinitaly, c’è il Verdicchio di Matelica: presto cambierà denominazione

MATELICA- Non poteva mancare la Regione Marche al Vinitaly di Verona, da 57 anni sinonimo di coinvolgimento dell’intera filiera vinicola globale. Quattro i giorni dedicati a questa fiera (6-9 aprile).

Presenti al Vinitaly alcune aziende produttrici di Verdicchio di Matelica, per questo motivo ieri (martedì 7 aprile), sindaco della Città di Matelica Denis Cingolani e assessori si sono recati in Veneto per supportarle: «Vogliamo rendere questo settore un volano per tutto il territorio matelicese. Come amministrazione – ha aggiunto – metteremo a disposizione ogni nostra forza affinché Matelica sia una città del vino a 360°». Tra l’altro presto ci sarà una novità importante, il cambio di denominazione del Verdicchio di Matelica, il quale passerà, dal chiamarsi in etichetta “Verdicchio di Matelica DOC” a “Matelica DOC”.

Comune di Matelica al Vinitaly (Fonte foto: Pagina Facebook Comune di Matelica)

«Un appuntamento importante per dare voce e visibilità – ha detto il consigliere regionale Renzo Marinelli – al grande lavoro dei produttori marchigiani, che ogni giorno portano avanti tradizione, qualità e innovazione. Ho avuto modo di incontrare molte aziende del nostro territorio, confrontarmi con i produttori e ascoltare direttamente le loro esigenze e le loro proposte».

Il consigliere regionale Marinelli ha sottolineato: «Le Marche hanno tanto da raccontare: territori unici, eccellenze riconosciute e un’identità forte che merita di essere valorizzata a livello nazionale e internazionale. Presente anche il Comune di Matelica, a testimonianza dell’attenzione e del lavoro che anche le amministrazioni locali stanno portando avanti per promuovere il territorio e i suoi prodotti come in questo caso il Verdicchio».