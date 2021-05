Marche, il maestro incisore e pittore Carlo Iacomucci “Commendatore della Repubblica”

ANCONA – Il maestro Carlo Iacomucci “Commendatore della Repubblica Italiana” per la sua carriera di incisore e pittore. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà allo Sferisterio di Macerata, alla presenza del prefetto Flavio Ferdani e delle autorità cittadine.

Chi è Carlo Iacomucci

Iacomucci, artista tra i più rappresentativi delle Marche, maceratese d’adozione, è nato ad Urbino nel 1949, dove ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte, meglio noto come Scuola del Libro. Dal 1972 ha partecipato a numerose collettive e personali sia in Italia che all’estero, realizzando anche edizioni d’arte con acqueforti. «Personaggio eclettico e mai uguale a sé stesso, nella sua pluriennale carriera artistica, si è cimentato in percorsi e stili differenti che hanno avuto, come denominatore comune, la tematica del segno attraverso i motivi ricorrenti delle gocce o tracce o segni, che rappresentano la sua inconfondibile impronta», si spiega nella nota stampa.

Carlo Iacomucci: i premi

«In molti suoi lavori, sono presenti anche personaggi e oggetti (come ad es. l’onnipresente aquilone), che danno dinamismo ai suoi quadri e, allo stesso tempo, esprimono un significato simbolico, ma anche realistico della natura da difendere», si spiega nella nota. Nel corso della sua prestigiosa carriera, ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali, fra i quali: l’onorificenza di Cavaliere al merito artistico e culturale conferitagli nel 2011 e, nel 2017, quella di Ufficiale dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con decreto del Presidente della Repubblica.

Ha partecipato a numerose mostre importanti, da ricordare: la 54^Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia-Padiglione Italia per Regioni, a cura di Vittorio Sgarbi e alla Biennale Arte Contemporanea “Premio Marche 2018”, Forte Malatesta di Ascoli Piceno. Nel febbraio 2020 ha ricevuto il Premio Pegaso come miglior disegno al concorso Pegaso, promosso dall’Istituto Superiore della Sanità. «Una vita dedicata all’arte quella del Maestro Iacomucci, prima di tutto come incisore e successivamente come pittore, eccellendo in modo magistrale in entrambe le discipline artistiche. Questo nuovo e ulteriore riconoscimento, rende il Maestro Iacomucci, con le sue opere, ben felice di portare avanti e mantenere alto il nome delle Marche in Italia e fuori dai confini nazionali», conclude il testo.

