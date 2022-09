Anche le Marche nella “Giornata del panorama” del Fai: apre l’orto sul Colle dell’infinito a Recanati

L'evento coinvolge 14 beni della Fondazione in dieci regioni, dal Trentino Alto Adige alla Sardegna ed è in collaborazione con FabrianoInAcquerello

RECANATI – Giunge alla nona edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Nelle Marche protagonista l’orto del Colle dell’Infinito a Recanati. L’evento è patrocinato dal Comune di Recanati. «Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità, oltre a rappresentare un indissolubile intreccio di Natura e Cultura, un’opera collettiva e armonica delle generazioni del passato lasciata in eredità a quelle future», spiega il Fai.

L’edizione di quest’anno si svolge domenica 11 settembre e coinvolge 14 beni della Fondazione in dieci regioni – dal Trentino Alto Adige alla Sardegna – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal Fai. Un’occasione per sostare e “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare lo sguardo e apprezzare con più consapevolezza la bellezza che ci circonda.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate a tema che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 15 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati osuggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento ci si potrà prenotare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Nelle Marche, l’ Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (Mc) apre i cancelli per una giornata dedicata all’arte e alla pittura ad acquerello. Oltre il muro dell’antico Convento di Santo Stefano si scorge lo splendido paesaggio dei Monti Sibillini, imponente massiccio montuoso dell’appennino umbro-marchigiano e teatro delle leggende della mitica Sibilla, e lo sguardo riesce ad abbracciare dalla Maiella al Gran Sasso fino ai Monti della Laga.

In occasione della giornata dedicata al panorama, i visitatori potranno qui incontrare e osservare al lavoro artisti di tutta Italia, che dipingeranno en plein air scorci del giardino e del paesaggio che si ammira dal suo affaccio. L’evento, che fa parte del circuito Fabriano Festival del Disegno 2022, sarà realizzato in collaborazione con FabrianoInAcquerello, importante iniziativa internazionale che attrae appassionati ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo. Un evento unico di confronto e di valorizzazione della pittura ad acqua su carta che permette la sperimentazione di questa tecnica da parte di tutti. Molti gli appuntamenti della giornata: alle ore 11 e alle 17 la visita guidata “Tra natura e storia”, alla scoperta di aneddoti storici e curiosità botaniche sull’Orto attraverso la lettura di alcuni passi dell’antico Memoriale del Sacro Monastero di Santo Stefano redatto da Suor Camilla Lazzarini nel 1609.

Da orto concluso medievale a luogo della poetica leopardiana fino all’attuale riqualificazione come giardino semplice e laboratorio di biodiversità con la reintroduzione di antiche colture grazie al restauro del Fai curato da Paolo Pejrone, la visita ripercorrerà le alterne fortune del Bene. Alle 11.30 (per adulti – livello base e intermedio) e alle 16 (per bambini) si terrà un workshop di pittura ad acquerello su carta: dopo una breve introduzione sulla pittura ad acquerello e le differenti tecniche per dipingere – bagnato su bagnato e bagnato su asciutto – si andrà alla ricerca di un particolare, un elemento naturale o uno scorcio del paesaggio da ricreare su carta artigianale Fabriano, per realizzare una cartolina ricordo. Alle 15.30 “Panorama d’artista”, laboratorio per adulti volto alla realizzazione di “istantanee di carta” con la tecnica del collage, grazie alla guida di Lucia Locatelli di Impressioni Creative.

