In manette cuoco spacciatore di Potenza Picena. Sequestrati 90 grammi di droga

L'uomo è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Civitanova mentre si trovava in auto con il suo "socio in affari". Nei guai un 35enne. Segnalato l'amico. Recuperati cocaina, hashish e marijuana

PORTO POTENZA PICENA – Cuoco “di giorno” e spacciatore di notte. Si trovava a bordo dell’auto con un “amico in affari” quando è stato fermato dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche. Protagonista della vicenda un 35enne di Potenza Picena, finito agli arresti domiciliari, e il suo amico 40enne di Civitanova.

I due sono stati fermati ieri pomeriggio (lunedì 17 febbraio), intorno alle 15, nei pressi del quartiere Fontespina a Civitanova. L’uomo di Potenza Picena aveva addosso 28 grammi circa di hashish mentre l’altro 12 grammi di marijuana. Le perquisizioni domiciliari nei rispettivi appartamenti hanno permesso di rinvenire, in un barattolo in cucina, anche nove involucri termosaldati di cocaina per un totale di 23,45 grammi e due buste contenenti altra marijuana nell’abitazione del portopotentino.



Gli uomini delle Fiamme Gialle civitanovesi hanno anche sequestrato un bilancino di precisione, un termosaldatore, due coltellini e un tirapugni ben occultato nella vettura del 35enne di Potenza Picena.

In totale sono stati sequestrati 23,45 grammi di cocaina, 30,40 di hashish e 36,99 di marijuana per un totale di 90,84 grammi di stupefacente.

Il conducente dell’auto, il 35enne di Potenza Picena, è stato arrestato e si trova ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il passeggero, disoccupato, è stato segnalato alla prefettura.