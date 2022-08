La magia dei fuochi accende il Ferragosto civitanovese – FOTO

CIVITANOVA MARCHE- Hanno richiamato migliaia di curiosi, i fuochi di mezzanotte organizzati dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda teatri per festeggiare il Ferragosto. Ne sentivano la mancanza i civitanovesi, abituati a vederli ogni anno, ma per due stagioni di fila, 2020 /’21 costretti a rinunciarvi a causa della pandemia.

Lo spettacolo è iniziato intorno alla mezzanotte e si è concluso dopo circa mezz’ora: trenta minuti di emozioni cui hanno assistito in molti. Alcuni di loro hanno scelto di vederli dalla zona portuale, quella più attigua ai cantieri per intenderci, essendo interdetto l’accesso in entrambi i moli. A presidiare il porto, un folto cordone composto da agenti del Commissariato, Guardia costiera, Protezione civile di Civitanova, Petriolo e Morrovalle, Polizia locale, Carabinieri e addetti alla sicurezza per conto dell’agenzia Asi. Presenti anche gli operatori della Croce verde: fortunatamente tutto è filato lascio dal punto di vista della sicurezza.

La festa è poi continuata nei vari chalet, con la musica e i dee jay set fino all’alba. Domani appuntamento con la tradizione: alle 17, dopo la santa messa, partirà la processione in mare in onore di San Marone, santo patrono della città. Le reliquie del santo verranno trasportate dal motopeschereccio ‘Braveheart’, seguirà una lunga carovana di imbarcazioni.