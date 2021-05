Maceratese, contagi ancora in calo. E il Pronto soccorso del capoluogo diventa covid free

MACERATA – Dopo mesi difficili con contagi in continua crescita, anche nel Maceratese la situazione è in deciso miglioramento con i positivi che scendono di settimana in settimana e sotto arrivati sotto le mille unità. Undici i nuovi positivi registrati ieri (18 maggio) rispetto al giorno precedente. Allo stesso tempo crescono i vaccinati, secondo l’ultimo aggiornamento di ieri del Servizio sanità della Regione, infatti, sono 141.125 le dosi somministrate in tutta la provincia, di cui 93.760 prime dosi e 47.365 richiami.

Dopo sette mesi torna Covid free anche il Pronto soccorso di Macerata, dove resta solo un’area dedicata ai pazienti Covid con cinque posti letto. Nel capoluogo continua la discesa dei contagiati, ieri sono state rilevate 311 persone in isolamento, di cui 155 positivi, contro le 449 persone in quarantena, di cui 203 positivi registrati sette giorni prima (l’11 maggio). Solo Cessapalombo e Monte Cavallo resistono tra i Comuni Covid free, ma ci sono altri sei Comuni in cui non sono stati registrati positivi, ma rimangono meno di cinque persone in quarantena: Serravalle, Serrapetrona, Gualdo, Gagliole, Colmurano e Bolognola. Ad Apiro, Fiuminata, Penna San Giovanni, Pioraco, Poggio San Vicino, Sant’Angelo in Pontano e Sefro, invece, sia il numero delle persone in quarantena che dei positivi è inferiore a cinque.

In leggera crescita rispetto a sette giorni prima i contagi a Montecassiano dove ieri – 18 maggio – erano 104 le persone in quarantena, di cui 53 positive, rispetto alle 142 persone in quarantena, di cui 49 positive registrate l’11 maggio. Cinque le persone ancora ricoverate nel reparto di terapia intensiva del Covid hospital di Civitanova, 24 nel reparto di semi-intensiva. Altre 23 persone sono ricoverate nell’ex palazzina di malattie infettive a Macerata e dieci nell’ospedale di Camerino.