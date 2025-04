La maceratese Camila Giorgi all’Isola dei Famosi. Un anno fa l’addio al tennis

MACERATA- Camila Giorgi, la 34enne maceratese, ex tennista, secondo le ultime indiscrezioni sarà tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025, in partenza su Mediaset a maggio. La maceratese, trasferitasi recentemente in Argentina, sbarcherà in Honduras come naufraga. In questo 2025, a condurre il programma Veronica Gentili. Nei mesi scorsi sono circolate molteplici voci relative a suoi presunti debiti nei confronti del fisco, ora secondo il sito Davide Maggio, è pronta per questa nuova esperienza.

Il ritiro di Giorgi dal tennis

Camila Giorgi ha comunicato il suo ritiro dal tennis a maggio del 2024, con un post sui suoi canali social, che recitava: «Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono cosi grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme».