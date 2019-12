Macerata, tenta di violentare una 19enne: arresto non convalidato per il 33enne che rimane in carcere

L’uomo aveva tentato di violentare una 19enne lo scorso sabato notte nel centro storico di Macerata. È comparso questa mattina, lunedì 30 dicembre, in Tribunale: arresto non convalidato ma il 33enne resta in carcere.

Il 33enne marocchino accusato di violenza sessuale resta in carcere. Arresto non convalidato per l’uomo che lo scorso sabato notte (28 dicembre) ha tentato di violentare una 19enne in pieno centro storico a Macerata ma il gip Domenico Potetti ha deciso di sottoporre alla misura cautelare in carcere l’indagato, comparso questa mattina in Tribunale. L’uomo, A.H., assistito dal legale d’ufficio Lucia Iannino, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

LA VICENDA – Sabato notte, il 33enne, aveva tentato di violentare una giovane maceratese in una via del centro storico del capoluogo. Il cittadino marocchino aveva aggredito la 19enne alle spalle, le aveva tappato la bocca e aveva iniziato a urlare frasi a sfondo sessuale. La ragazza era riuscita a scappare, raggiungere la propria abitazione e allertare la Polizia. Gli uomini della questura, sulle tracce dell’aggressore, lo avevano identificato in poco tempo e lo avevano arrestato per tentata violenza sessuale

Il 33enne, che si trova rinchiuso a Montacuto, era uscito da poco tempo dal carcere di Firenze.