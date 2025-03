Macerata, al via “Unifestival”: 3 giorni di eventi per tutta la città

MACERATA – Creatività, cultura e innovazione si incontrano a Macerata: domani, martedì 25 marzo, prende il via Unifestival 2025 organizzato dall’Università di Macerata con il Patrocinio del Comune. Per tre giorni, fino a giovedì 27 marzo, la città sarà animata da incontri, laboratori, performance e spettacoli pensati non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità.

La giornata inaugurale si aprirà alle 17 con tre eventi in contemporanea, che daranno subito il via alla riflessione su tradizione, innovazione ed espressione artistica.

“Vino. La creatività nella tradizione” è un viaggio nella cultura enologica con Giuseppe Rivetti, docente UniMc e presidente regionale del FAI, e Carlo Cambi, giornalista esperto in enogastronomia. L’incontro, organizzato da Azione Universitaria, esplorerà il legame tra creatività e tradizione vinicola, con una degustazione curata dalla cantina “I Tre Filari” e dall’enologo Sergio Paolucci, in collaborazione con Tuttincluso.

“Startup Night – StartMeUp Students” propone un’esperienza immersiva per sperimentare la creazione di una startup in sole sette ore, lavorando in squadra con il supporto di mentor esperti. L’iniziativa, promossa da Sum Unimc in collaborazione con Spazio Marche Aps, è un’opportunità unica per chi vuole mettersi in gioco nel mondo dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

Entrambe le iniziative si svolgeranno nella sede del Dipartimento di Economia e Diritto in piazza Strambi 1.

Sempre alle 17, nella sede di via Garibaldi 20, prende il via il ciclo di incontri “LiberaMente: Mani che Creano, Menti che Cambiano”, con Maicol&Mirco, artista marchigiano celebre per i suoi “Scarabocchi”: un’occasione per scoprire il suo universo grafico essenziale e ironico, che con poche linee e testi fulminanti racconta le contraddizioni della condizione umana.

Alle 17:30, nella sede del Dipartimento di Giurisprudenza in piazza della Libertà, verrà inaugurata la mostra “1914: Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale” che racconta un episodio straordinario della Prima Guerra Mondiale: la tregua spontanea di Natale tra i soldati nemici nelle trincee di Ypres. Un momento di umanità, immortalato da testimonianze e immagini raccolte grazie a un’accurata ricerca storica e a un viaggio sui luoghi dell’evento.

Unifestival proseguirà fino giovedì 27 marzo con talk, laboratori, performance e mostre dedicate al tema “Le espressioni della creatività”. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, alcuni su prenotazione. Il programma completo è disponibile su festival.unimc.it .

