Macerata, un nuovo spazio verde per gli anziani: riqualificato il parco di via Isonzo

MACERATA – Il recupero e la riqualificazione di spazi verdi per favorire chi si muove a piedi o in bicicletta e incentivare così anche gli anziani a uscire di casa, dando loro degli spazi più belli in cui potersi ritrovare. Questo l’obiettivo del progetto “Gli alberi che camminano”, realizzato dai sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil nell’ambito della campagna nazionale “Siamo tutti pedoni” che, da undici anni, propone appuntamenti in difesa degli utenti vulnerabili della strada.

Per quest’anno, grazie al supporto del Comune di Macerata, è stato riqualificato il parco di via Isonzo dove giovedì (7 aprile), alle 11, saranno piantati alcuni alberi. «Si tratta di un’iniziativa che parte dal basso a cui aderiamo con grande piacere – ha spiegato l’assessore Paolo Renna -. Come amministrazione abbiamo riqualificato il parco, installando nuove panchine, un tavolo da pic-nic e sposteremo tutto nella parte più illuminata del parco per favorire una migliore fruizione. A questo proposito voglio ricordare che la mission dell’amministrazione comunale è quella di trasformare le zone che erano purtroppo adibite allo spaccio in zone che devono assolutamente tornare alla fruizione pubblica. Faremo una lotta costante contro le zone di degrado perché la città va vissuta in maniera sana».

Per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi, il Comune di Macerata, i sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa Arci, Legambiente, Le Casette, Officina Universitaria, Italia Nostra, Wwf, la Grondaia, Gli Spiazzati, Ciclostile, Auser, Anteas e Ada hanno organizzato per giovedì 7 aprile, alle 8.45 in piazza Mazzini, l’incontro “Gli alberi che camminano” che prevede interventi da parte dei vari attori che parteciperanno, offrendo così l’opportunità di ragionare su proposte o iniziative che abbiano al centro temi quali la qualità e l’accessibilità degli spazi pubblici cittadini fra strade e aree verdi. Successivamente si passerà a piantare gli alberi al parco di via Isonzo, grazie alla collaborazione dell’istituto agrario “Garibaldi”. Alla piantumazione saranno presenti anche tre classi della vicina scuola San Giuseppe.

Come ribadito dai rappresentanti dei sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, rispettivamente Stefano Tordini, Giuseppe Spernanzoni e Gabriele Cardinali, “Gli alberi camminano” è solo un punto di partenza. «La volontà – affermano – è quella di proseguire nel percorso intrapreso e allargare gli orizzonti. In questo senso abbiamo già preso contatto con alcuni centri dell’entroterra e della costa e abbiamo già altre 5-6 amministrazioni pronte ad aderire, ma siamo aperti ad accogliere i progetti anche di altri Comuni che fossero interessati».