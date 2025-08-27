Macerata, vede la polizia e butta un pacchetto di sigarette con hashish all’interno: denunciato

MACERATA – Vede la polizia e getta un pacchetto di sigarette: all’interno c’erano numerosi involucri di hashish.

Nelle giornate di domenica e di lunedì sono stati segnalati alle competenti Autorità da parte della Polizia di Stato due soggetti perché trovati in possesso di sostanza stupefacente. I due, in due episodi distinti, si trovavano nei pressi del parco di via Piave. Nel primo caso un uomo di origini nordafricane, alla vista degli agenti

della squadra volante, si è disfatto di un pacchetto di sigarette. La mossa non è passata inosservata agli agenti che hanno bloccato l’uomo per sottoporlo a perquisizione personale e hanno recuperato il pacchetto di sigarette che aveva lanciato. Al suo interno sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi involucri termosaldati di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per l’uomo, un tunisino con alcuni precedenti per reati analoghi, è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio. I controlli sono stati estesi anche alla sua abitazione e hanno consentito di rinvenire ulteriori dosi di sostanza stupefacente, debitamente sequestrate.

Nel pomeriggio della giornata seguente un altro straniero, questa volta di origini gambiane, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish e per questo motivo è partita la segnalazione alla Prefettura di Macerata come soggetto dedito al consumo di droghe. I risultati ottenuti sono il frutto del constante e continuo controllo del territorio da parte della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio effettuato sia nel centro cittadino che nelle aree più periferiche della città.