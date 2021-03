Macerata, partita la vaccinazione delle forze dell’ordine: 200 dosi al giorno

MACERATA – È partita questa mattina (mercoledì 3 marzo) la vaccinazione delle forze dell’ordine. Dalle 8 al centro dell’Asur a Piediripa personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia locale, della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si è messo in fila per sottoporsi alla prima dose del siero Astrazeneca. «Noi abbiamo iniziato questa mattina e finiremo martedì – spiega il colonnello Ferdinando Falco, comandante provinciale della Guardia di Finanza -. Siamo circa 150 in tutta la provincia, distribuiti su una pianificazione di cinque giorni. Fare la vaccinazione è l’unica soluzione, prima li facciamo e prima usciamo da tutta questa situazione».

Sono 200 le persone che verranno vaccinate ogni giorno e l’Area Vasta 3 conta di terminare entro giovedì prossimo. Sono 46, invece, gli agenti della polizia locale che verranno vaccinati oggi, non solo dal comando di Macerata, ma anche da Recanati, Montelupone, Corridonia, Treia e Montefano. «Da Macerata oggi siamo in 27 – spiega il vicecomandante Maura Castellucci -. Per noi è il primo passo per andare verso una normalità e ci auguriamo che tutta la popolazione aderisca».