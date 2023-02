Macerata, va a fare l’esame per la patente con telecamera e cellulare: “stanato” un furbetto

Si tratta di un pachistano di circa 40 anni, che ieri mattina si è presentato presso la sede della Motorizzazione civile per sostenere l’esame teorico. L'uomo rischia una denuncia

MACERATA – Va a fare l’esame della patente di guida con tutta una serie di apparecchi elettronici nascosti sotto i vestiti, “stanato” un furbetto. Si tratta di un pachistano di circa 40 anni, che ieri mattina si è presentato presso la sede della Motorizzazione civile per sostenere l’esame teorico. Ma il suo atteggiamento ha insospettito quasi subito il funzionario esaminatore. In effetti, al termine dei controlli, è emerso che l’uomo teneva nascosti sotto i vestiti modem, cavi vari, una telecamera e un telefono cellulare per ricevere aiuti dall’esterno nel completamento del quiz.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corridonia. Il pachistano rischia una denuncia. Non è la prima volta che capita, anzi. Episodi come questi avvengono con una certa frequenza. Nel mese di novembre un uomo si era presentato a fare l’esame: aveva nelle orecchie gli auricolari, che sono stati tolti al pronto soccorso, e dentro la maglia una telecamera che riprendeva le domande del quiz.