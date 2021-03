Macerata, uso indebito di carte di credito: arrestato pregiudicato

MACERATA – Nella mattinata di ieri, 24 marzo, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Macerata, diretta dal Commissario Capo Matteo Luconi, hanno rintracciato e arrestato in centro storico un pregiudicato. L’uomo è stato condotto nel carcere di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà scontare la pena di un anno e otto mesi di reclusione e il pagamento di una multa di 750 euro.



L’uomo, conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi reati contro il patrimonio, è stato arrestato in forza di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. L’ordine è stato emesso a seguito della definizione di un processo penale che lo vedeva imputato per il reato di indebito utilizzo di carte di credito. L’uomo, che non ha opposto resistenza al momento dell’arresto, è stato condotto in Questura per le formalità di rito e successivamente associato al carcere di Fermo.