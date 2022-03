Macerata, una settimana all’insegna dell’inclusione con Anffas e Unimc. «Vogliamo contaminare la città»

MACERATA – L’inclusione scende in piazza con una settimana di appuntamenti per contaminare tutta la città. Dal 25 marzo al 2 aprile, infatti, torna la quinta edizione della “Settimana dell’inclusione” organizzata dall’Università e dell’Anffas, con il patrocinio del Comune e della Provincia. La manifestazione diventa quest’anno “Incorsa.me”, per ribadire che non esiste vittoria se non si taglia il traguardo insieme. Contro ogni barriera architettonica e relazionale, incorsa.me celebra l’inclusione sociale portandola nello spazio della condivisione pubblica e del vivere quotidiano, grazie a un calendario fitto di testimonianze ed esperienze concrete, momenti di confronto, formazione e crescita, occasioni di svago e celebrazione pensati per un pubblico non solo di esperti.

«L’Università è fiera di questa interazione tra enti e istituzioni che hanno lavorato insieme nel segno dell’inclusione che, da sempre, è un segno distintivo del nostro ateneo – ha commentato il rettore Francesco Adornato -. L’edizione di quest’anno si allarga su una rete nazionale e internazionale e presenta due grandi novità: il ricorso agli strumenti tecnologici e al digitale». «In questa quinta edizione ci aspettano sette giorni di attività, iniziative, spettacoli e laboratori che animeranno Macerata- ha aggiunto il sindaco Sandro Parcaroli – per sensibilizzare tutti sulla centralità dell’inclusione sociale».

Gli appuntamenti si apriranno il 25 marzo, la mattina, al teatro Lauro Rossi con il convegno nazionale del Sipes, mentre dalle 17 si svolgerà il “Premio Inclusione 3.0”, un’occasione per valorizzare realtà nazionali e internazionali che mettono in pratica percorsi e progetti volti all’integrazione delle persone con disabilità. Riconfermato anche il format di radio Rum, la webradio di Unimc, incentrato sulle storie di vita degli studenti con disabilità e disturbi dell’apprendimento. Tra le novità: i laboratori sulle nuove tecnologie aperti a insegnanti, studenti della scuola secondaria di secondo grado, a studenti e docenti universitari che si alterneranno per tutta la settimana. A presentare tutto il calendario, oltre al sindaco e al rettore, anche il direttore generale di Unimc Mauro Giustozzi, la delegata all’inclusione Catia Giaconi, gli assessori Francesca D’Alessandro, Katiuscia Cassetta e Riccardo Sacchi, Cesare Bocci da sempre testimonial di Anffas e che sarà a Macerata per partecipare agli appuntamenti di sabato 26 e domenica 27 marzo, Luigi D’Alonzo, presidente Sipes (Società italiana di pedagogia speciale), Fabio Fondi, fondatore e direttore di Grafò Comunicazione visiva e Ulisse Gentilozzi, presidente della polisportiva Acli.

Da sinistra, il presidente Anffas Marco Scarponi, il rettore Francesco Adornato e il sindaco Sandro Parcaroli

«Cinque anni fa, quando abbiamo firmato la convenzione con l’Università – ha aggiunto il presidente Anffas, Marco Scarponi – avevamo detto che era una cornice che andava riempita di contenuti. E così è stato. Ora vogliamo contaminare la città con la cultura dell’inclusione». Gli appuntamenti proseguiranno sabato 26 marzo con l’inaugurazione della nuova aula digitale “TincTec” al dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo e verrà attivata la Rete nazionale sulla didattica, le tecnologie e l’inclusione. Il sabato, dalle 15.30 in piazza Cesare Battisti, ci sarà anche l’apertura del “Villaggio Anffas” con laboratori e desk informativi per conoscere non solo l’attività dell’associazione, ma anche quelle di altre realtà che si occupano di disabilità. Alle 21.30, la giornata si chiuderà al Lauro Rossi con lo spettacolo “E fuori nevica” di Vincenzo Salemme, per la regia di Francesco Facciolli e Scilla Sticchi, a cura della compagnia teatrale “Ci credo” di Anffas. Info e prenotazioni allo 0733/230735.

Domenica 27 marzo, si comincia alle 9.30 in piazza della Libertà, con la “Stramacerata” che prevede due percorsi, uno da dieci e uno da tre chilometri, mentre in piazza Cesare Battisti si riapre il “Villaggio Anffas”. In serata previsto al Lauro Rossi anche il “Family concert” della Form. «La maratona è un gesto simbolico per raggiungere tutta la città – ha spiegato Cesare Bocci, annunciando che sarà a Macerata non solo per partecipare alla corsa, ma anche per aderire allo spettacolo del 26 marzo – e mi auguro che il percorso sarà ancora lungo e con sempre una maggiore partecipazione perché il terzo settore ne ha bisogno». La settimana all’insegna dell’inclusione proseguirà il 28 marzo con il compleanno di Anffas, che si aprirà alle 10 su Zoom per il convegno sulla “Convenzione Onu e disabilità”, alle 16.30 ci sarà il laboratorio di cucina e, alle 18, il taglio della torta. Ultimo appuntamento il 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, con lo spettacolo serale insieme agli ospiti della settimana, musica e uno speciale “Premio Inclusione 3.0” al teatro della Filarmonica. Per conoscere il programma completo e registrarsi alla maratona non competitiva: https://incorsa.me.