Macerata, ubriaco causa un incidente e insulta gli agenti. Denunciato 25enne

MACERATA – Ubriaco, causa un tamponamento e poi inveisce contro gli agenti della Polizia locale intervenuti per rilevare l’incidente: denunciato. Nei guai un ragazzo di 25 anni di Corridonia che, sabato scorso (24 luglio), ha provocato un tamponamento in via Gigli.

Gli agenti della Polizia locale erano impegnati davanti allo Sferisterio dove stava per iniziare una delle serate del Macerata Opera Festival quando, intorno alle 19.30, hanno ricevuto la segnalazione di un tamponamento avvenuto in via Gigli. Non appena arrivati sul posto gli agenti, coordinati dall’ispettore Walter Vallesi, hanno notato che il giovane, in evidente stato di alterazione, non voleva compilare il modulo di constatazione amichevole. Il ragazzo, inoltre, ha iniziato a inveire contro gli agenti, insultandoli, e ha preso a calci e pugni un’insegna pubblicitaria.

La Polizia locale ha chiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia e di una della Polizia stradale che, una volta sul posto, hanno sottoposto il giovane all’etilometro e il tasso alcolemico risultato era di 1.08 grammi per litro, oltre il doppio rispetto al limite consentito. Gli agenti della Polizia locale, quindi, hanno denunciato il ragazzo per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un sinistro stradale, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.