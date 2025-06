Macerata, tutto pronto per i due giorni dedicati alla vespa

In arrivo il Campionato Italiano di Regolarità per Vespe Automatiche e la IX edizione del raduno nazionale “Città di Macerata”

MACERATA – Macerata si prepara a vivere due giorni di passione motoristica. La città, infatti, il 7 e 8 giugno, sarà il centro delle attenzioni grazie alla manifestazione motoristica sportiva organizzata dal Vespa Club Macerata, con il patrocinio del Comune, ospitando il Campionato Italiano di Regolarità per Vespe Automatiche e la 9^ edizione del raduno nazionale “Città di Macerata”.

Circa 200 appassionati e amanti delle due ruote si riuniranno per vivere un weekend all’insegna della moto, ma anche per scoprire le bellezze artistiche e culturali di Macerata e dei territori limitrofi.

«Non sarà solo una competizione – ha affermato l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi – ma una vera e propria festa in grado di unire persone di ogni età, accomunate dalla passione per un mezzo iconico della cultura e della creatività italiana. Le strade della nostra città si trasformeranno in un palcoscenico ideale per questi magnifici due ruote, simbolo di creatività e di libertà. Eventi come questo sono preziosi per la valorizzazione del nostro territorio e delle sue bellezze contribuendo così alla promozione turistica della città. Siamo convinti che i partecipanti porteranno con sé ricordi indimenticabili, e speriamo che molti di loro decidano di tornare a visitare Macerata in futuro».

Quest’anno l’evento si arricchisce di un elemento speciale grazie alla partecipazione di due realtà inclusive del nostro territorio, impegnate quotidianamente per combattere le barriere della diversità: si tratta di Birracca e di Tuttoincluso che saranno presenti per offrire agli ospiti una selezione di ottime birre e gustose colazioni.

«La manifestazione non sarà solo un momento di celebrazione della passione per le vespe, ma anche per vivere a pieno un evento inclusivo – è intervenuta la vice sindaca e assessora alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. In questo senso siamo orgogliosi di avere al nostro fianco due realtà inclusive, come Birracca e Tuttincluso, che rappresentano al meglio questo spirito di apertura e partecipazione e testimoniano quotidianamente come sia possibile abbattere le barriere e costruire ponti tra diverse esperienze di vita. Sono esempi concreti di come l’inclusione possa trasformare il nostro modo di vivere e di relazionarci gli uni con gli altri».

A sottolineare questo aspetto anche il presidente del Club; Jacopo Lorenzetti: «La Vespa e la città di Macerata con tutta la bellezza non potevano che essere gli ingredienti perfetti per la riuscita di una manifestazione speciale, che non sarà solo non è solo una competizione, ma anche un’occasione per celebrare la passione per le Vespe, veicoli simbolo di un’epoca e di uno stile di vita. Ma a noi non bastava. Volevamo di più, volevamo lasciare a tutti i partecipanti un ricordo indelebile e l’unico modo pensiamo sia quello di farci regalare un sorriso dai ragazzi di Birracca e da quelli di Tuttincluso».

Ringraziamenti per la sensibilità dimostrata e la chiamata a partecipare alla manifestazione sono stati espressi da Gioia De Santis dell’accademia formativa Astuta Ability e dal presidente dell’Anffas Marco Scarponi impegnati in progetti di inclusione lavorativa diventate imprese sociali di riferimento per il nostro territorio.

Il punto di partenza e di arrivo sarà la Terrazza dei Popoli ai Giardini Diaz. Sabato 7 giugno, alle ore 8 è previsto il ritrovo dei partecipanti, mentre alle ore 9 ci sarà la prima partenza per quanto riguarda la prova di abilità con arrivo a San Ginesio, si proseguirà poi per Bolforte e ritorno a Macerata dove alle ore 18 circa, si effettuerà l’ultima prova a cronometro.

Il giorno seguente, domenica 8 giugno, alle ore 8, ci sarà in raduno in piazza Mazzini e a seguire è prevista la visita dell’Arena Sferisterio. Tappa successiva Montecassiano dove i partecipanti alla manifestazione saranno ospiti di Svicolando e a seguire la premiazione.