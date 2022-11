Macerata: truffe agli anziani, al via una campagna di prevenzione

L'iniziativa, promossa dalla Questura di Macerata in collaborazione con la Diocesi è rivolta non solo agli anziani ma a tutte le persone più vulnerabili. Domani, 14 novembre, il primo incontro

MACEARATA- Consigli pratici su come prevenire truffe e furti a danno delle fasce più deboli della popolazione: gli anziani. Al via, da domani, lunedì 14 novembre, la campagna di prevenzione promossa nel capoluogo dalla Questura di Macerata in collaborazione con la Diocesi.

A seguito del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica a cura dalla Prefettura di Macerata, si è dato impulso alle iniziative di prevenzione delle truffe, che vedono coinvolte tutte le Forze di polizia.

In questo contesto la Questura, d’intesa con la Diocesi di Macerata, ha avviato la campagna per prevenire il fenomeno delle truffe, dei raggiri e dei furti commessi a danno specialmente delle persone anziane e di quelle più indifese, mediante una mirata attività di sensibilizzazione nei confronti non solo degli anziani ma di tutte le persone più vulnerabili e meno informate che hanno una minore capacità di protezione e abitano spesso da soli.

Chi è stato vittima di truffe e raggiri non solo viene danneggiato gravemente dal punto di vista economico, ma spesso riporta gravi traumi anche dal punto di vista psicologico. Per questo gli obiettivi della campagna di prevenzione, attraverso una serie di incontri con i cittadini, sono quelli di informare le persone sulle strategie tipiche messe in atto dai malviventi e di spiegare le migliori misure di difesa da attuare di fronte a tali pericoli.

Grazie alla disponibilità della Diocesi di Macerata, da sempre sensibile alla tematica, che ha messo a disposizione i locali delle parrocchie situate nel comune di Macerata, sono stati organizzati i primi due incontri, rispettivamente lunedì 14 novembre presso le parrocchia dell’Immacolata di via Cavour alle ore 18.00 e venerdì 18 novembre, presso la parrocchia S. Madre di Dio di via Capuzi alle ore 17.00. Sono in programma altre riunioni, alle quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Saranno presenti un gruppo di poliziotti, tra cui alcuni Funzionari della Questura di Macerata, appartenenti ad uffici specializzati nel contrasto dei reati di natura predatoria, in possesso di una lunga esperienza sui fenomeni in questione.