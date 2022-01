Macerata, trovati morti in casa dopo oltre due mesi: domani il funerale della famiglia Canullo

L'addio a Eros Canullo, sua moglie Angela Maria Moretti e loro figlio Alessandro, si terrà nella chiesa di Santa Croce. I corpi furono ritrovati il 6 settembre nella loro villetta dopo la telefonata di una parente che non li sentiva da tempo

MACERATA – Si svolgerà domani (9 gennaio), alle 10 nella chiesa di Santa Croce, il funerale della famiglia Canullo. Una tragedia, quella di Eros Canullo (80 anni), della moglie Angela Maria Moretti (77 anni) e del figlio Alessandro (54 anni), trovati morti nella loro villa di borgo Santa Croce il 6 settembre scorso, che ha sconvolto la città.

Dopo quattro mesi, quindi, finalmente le tre salme potranno trovare un po’ di riposo, anche se ancora restano da chiarire le cause della morte. Dopo l’autopsia, svolta l’8 settembre, infatti, la Procura ha autorizzato una proroga degli accertamenti essenziali per capire se i tre sono morti nello stesso momento o in tempi diversi, e a causa di cosa. I corpi dei tre, infatti, vennero ritrovati dopo oltre due mesi dalla morte.

Della tragedia ci si accorse solo a seguito della telefonata della sorella di Angela Maria Moretti, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Quando gli operatori del 118 e i vigili del fuoco entrarono nella villetta di Santa Croce, la terribile scoperta: la donna era morta sul letto dove purtroppo trascorreva le sue giornate dopo essere stata colpita da un ictus, il figlio (anche lui con dei problemi a seguito di un incidente) era riverso ai piedi del letto della madre, mentre il padre si trovava in bagno.