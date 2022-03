Macerata, il tour di Carmen Consoli fa tappa allo Sferisterio

MACERATA – La grande musica italiana fa tappa allo Sferisterio. Dopo due stelle della musica internazionale, il chitarrista americano Steve Vai (che si esibirà il 2 luglio) e i The Smile, il gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner, il 28 agosto, alle 21, sarà la volta di Carmen Consoli calcare il palco dell’arena.

La cantautrice siciliana torna a Macerata dopo qualche anno di assenza con una tappa del suo nuovo tour “Volevo fare la rockstar”. Al suo fianco sette musicisti: Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto ed Elena Guerriero al pianoforte. Il tour partirà il 18 giugno da La Salle in Valle d’Aosta (Musicastelle) e proseguirà in un calendario in continuo aggiornamento per tutta l’estate tra i più grandi Festival estivi e le più affascinanti location della penisola, tra cui appunto non poteva mancare lo Sferisterio.

Le prevendite per la nuova tournée, organizzata e prodotta da Francesco Barbaro per Otr, saranno aperte su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Il costo dei biglietti per assistere allo spettacolo di Macerata variano da 28,75 euro della balconata ai 69 euro del settore platino.