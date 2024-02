MACERATA – Sabato 24 e domenica 25 febbraio, nella sala Cesanelli dell’Arena Sferisterio di Macerata, torna

“Torpedine”, il festival di musica elettroacustica e arti visive organizzato nell’ambito della 41^

Rassegna di Nuova Musica. Nato due anni fa su proposta dell’assessorato comunale alla Cultura e

all’Istruzione è organizzato dall’Associazione Nuova Musica con la compartecipazione del Comune di

Macerata e la collaborazione del Museodelsynt e AcusmatiqMatme.

«Torna a Macerata un percorso innovativo e all’avanguardia, che cresce sempre più e coinvolge tanti

appassionati che mai avevano avuto l’opportunità di assistere a performance del genere nel nostro

territorio – interviene l’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Confermiamo come scelta dello

spazio, in cui si esibiranno gli artisti, la Sala Cesanelli all’interno del luogo simbolo della musica per la

città, lo Sferisterio, al fine di sviluppare nuove sincronie ed energie in città. ‘Torpedine’ presenterà

ancora una volta un palinsesto multidisciplinare, grazie anche alla preziosa collaborazione con il

Museodelsynt e AcusmatiqMatme ed autori locali, nazionali ed internazionali che dialogano tra loro

attraverso suoni, video e messaggi legati al rapporto con la natura».



Sabato 24 febbraio alle ore 18, Giuseppe Franchellucci e Stefano Pilia presenteranno dal vivo, in

prima assoluta, un adattamento per violoncello, chitarra elettrica ed elettronica dell’opera “Spiralis

Aurea” dello stesso chitarrista e compositore genovese Stefano Pilia. È un lavoro di architettura

musicale che intreccia geometria sacra, esperienza collettiva e connessioni elusive tra natura e genere

umano.

Sempre sabato alle 21 Massimo Pupillo, il noto membro fondatore degli Zu, con i quali ha pubblicato

18 album e ha suonato più di 2000 live in tutto il mondo, presenterà il suo nuovo liveset audio/video

“Industrial Slave” Il suono dell’opera “vive nell’oggi ma affonda le sue radici e trae ispirazione dal

movimento elettronico e industriale degli anni 80 e 90, , Spk, Clock DVA,Test Dept, come da Scorn e

Techno Animal, ma digerito e rigettato in una dimensione astratta e post- tutto”.

Domenica 25 febbraio alle17 ci sarà la proiezione delle 10 opere audiovisive selezionate per la terza

edizione della call internazionale Landscape23 curata dal collettivo Zeugma e che chiama a raccolta

sound artist e video artist per proporre una riflessione sul vasto tema del paesaggio. Le opere sono state

selezionate come ogni anno da un comitato di selezione composto da esperti del settore, curatori, critici

musicali, direttori artistici, registi, musicisti.

Sempre domenica 25 alle ore 18 il Festival chiuderà con Vincenzo Vasi che presenterà la sua ormai

leggendaria opera di solo Theremin “Braccio Elettrico”. Noto soprattutto per essere un componente

della band che suona dal vivo con Vinicio Capossela, Vincenzo Vasi è un compositore polistrumentista

versatile e dallo stile surreale. Suona basso, theremin, marimba, vibrafono, tastiere e canta. È attivo sulle

scene fin dal 1990 e inciso più di 25 CD.

Il biglietto d’ingresso di 5 euro, che potrà essere acquistato direttamente nel foyer dello Sferisterio a

partire da un’ora prima dell’inizio spettacolo, dovrà comunque essere prenotato su

rassegnadinuovamusica.com