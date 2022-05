MACERATA – Torna dopo due anni di stop imposti dalla pandemia la “Festa dell’Europa”, il tradizionale appuntamento della seconda settimana di maggio che riempie Macerata di incontri, musica e iniziative dedicate all’Europa, e che vede al centro i tradizionali aperitivi con proposte enogastronomiche dai vari Paesi. «Speriamo davvero che sia un momento di riapertura, di ripartenza, di respiro per la città e le attività – ha detto l’assessore Marco Caldarelli, presentando le iniziative insieme ai colleghi di giunta Riccardo Sacchi, Katiuscia Cassetta e Laura Laviano -. Ci auguriamo che ci sia un’ampia partecipazione, gioiosa e responsabile».

Sono 61 le attività economiche che hanno deciso di partecipare agli apertivi che prenderanno il via mercoledì 11 fino a sabato 14. Un viaggio alla scoperta dei sapori attraverso cui apprezzare anche il patrimonio culturale e le tradizioni dei vari Paesi della Ue. Le novità di quest’anno riguardano il fatto che il costo di almeno un prodotto di quelli che verranno proposti deve essere inferiore o uguale a 7 euro. Ecco l’elenco degli esercizi commerciali che partecipano: La Rotonda Lounge Bar (Lituania), al Casolare (Austria), Almalù (Grecia), Bacco Perbacco (Grecia), Bar Delizie (Germania), Bar Ezio (Spagna), Bar Ginetta (Macedonia), Bar Mercurio (Germania), Bar Otto Bocciofila Maceratese (Paesi Bassi), Bar Romcaffè (Francia), Bar Villetti (Estonia), Basquiat Bistrot (Francia), Birreria Fabric (Norvegia), Birroteca Beer Bang (Repubblica Ceca), Black and White (Germania), Burning (Estonia), Cabaret (Belgio), Caffè centrale (Germania), Caffè Corso (Spagna), CaffettOne (Spagna), Civico 37 (Irlanda), Crazy Burger (Portogallo), CrisGlo Bar (Spagna), DiGusto (Irlanda), Forneria Garibaldi (Germania), Friends Caffè (Albania), H.A.B (Germania), Il Cortile (Portogallo), Il Formo Matteo (Francia), Il Pozzo (Spagna), Koinè Vineria (Slovenia), La Botte Gaia (Francia), Lokanda Mala gel (Belgio), Lord Bio (Spagna), Macerati – Spiriti Conviviali (Belgio), Maga Cacao (Spagna), Maia Fucina Gourmet (Francia), MaMò (Grecia), Mastro Gelato (Grecia), Mcfast pizza & burger (Repubblica Ceca), MoMA Food (Belgio), Mon Amour Cafè (Germania), Mymarca (Germania), Osteria Agnese (Islanda), Osteria Il Quartino (Spagna), Panino Marino (Irlanda), Mistic pizza (Irlanda), Pizzeria Ristorante Bel Mondo (Romania), Pizzeria Roberta (Turchia), Pizzeria Scalette (Belgio), Porchetteria Centrale (Belgio), Ristorante Pizzeria Da Silvano (Portogallo), Samo fuori dal corso (Spagna), Spritz & Chips (Paesi Bassi), Spulla (Paesi Bassi), Taverna degli Amici (Romania), Tempo scaduto (Paesi Bassi), Tutto Pepe (Repubblica Ceca), VerdeCaffe (Portogallo), Vere Italie (Norvegia) e Zerodiciannove (Germania).

La festa dell’Europa, però, si aprirà lunedì (9 maggio) con due incontri, alle 10 alla biblioteca Mozzi Borgetti con il progetto “Goals” e alle 12 con la tavola rotonda sul tema “Presente e futuro giovane”. Il programma prevede, oltre al contest “L’Europa per me” rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 11 e 19 anni chiamati a realizzare, entro il 15 maggio, un elaborato che rappresenti la loro visione dell’UE in modo creativo, l’apertura dello Stand Casa Europa in piazza della Libertà (da mercoledì alle 19) e una serie di attività che va da giochi alla proiezione di film in lingua (mercoledì alle 21 al cinema Italia), da dibattiti pubblici e tavole rotonde su temi dell’integrazione pace e dialogo interculturale a flash mob (venerdì alle 19) con cori e scuole di musica maceratesi come la Birbanda, la Scuola civica Stefano Scodanibbio e la Banda Salvadei, fino ai fumetti con Maicol & Mirko (sabato alle 17), Speak Easy (giovedì alle 18) e uno spettacolo a cura degli sbandieratori contrada Pila di Fermo (sabato alle 20).

Sabato 14 maggio, dalle 15 alle 22, ai Giardini Diaz la Festa dell’Europa dedica un giorno proprio allo sport. Nel polmone verde della città ci saranno spazi dedicati alle associazioni sportive maceratesi che intendano far conoscere la propria attività attraverso dimostrazioni, laboratori, mini tornei finalizzati alla promozione delle singole discipline. Sempre sabato 14 maggio, in concomitanza con la festa dell’Europa e in occasione della Notte dei Musei, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima). L’Infopoint Macerata resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23. Alle 19 e alle 21.30 ci saranno due speciali visite guidate della Torre Civica, al tramonto e in notturna.