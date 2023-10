Macerata, a Tipicità Evo arriva il Giappone

MACERATA – Da giovedì 19 a domenica 22 la terza edizione di Tipicità Evo arriva il Giappone. Giovedì pomeriggio, 19 ottobre, inizia la terza edizione di Tipicità Evo, che all’interno del suo ricco programma prevede tanti appuntamenti inconsueti con i sapori, le storie, la musica e la cultura giapponese. Sabato 21, agli Antichi Forni, il pensiero del filosofo Mokichi Okada e l’approccio Shumei all’agricoltura saranno protagonisti dell’appuntamento delle ore 11. Alle 17 il focus si concentra su “ingredienti e sentimenti giapponesi”, grazie all’intervista di Monica Caradonna alla scrittrice Motoko Iwasaki. Un appassionante viaggio attraverso grandi tradizioni e piccole abitudini domestiche, arricchito dalle reinterpretazioni degli chef dell’Accademia di Tipicità.

A seguire, alle 21:30, al Teatro Lauro Rossi andrà in scena lo spettacolo musicale “Japan as Coba” con il grande musicista e compositore giapponese coba as coba insieme al maestro Oki Jin. Nel foyer del Teatro anche un’estemporanea di pittura a cura dell’artista Isako Mori.



Per tutta la giornata di sabato, Edizioni Nisroch allestirà un bookshop NippoMarchigiano con pubblicazioni che permettono di approfondire tanti aspetti della civiltà e dell’attualità giapponese.

Domenica mattina, 22 ottobre, alle 11:30, per i più piccoli entra in scena la favola di Momotaro raccontata con la tecnica del kamishibai dal maestro Francesco Facciolli insieme a Scilla Sticchi.

Per tutto il fine settimana, nel “Tipicità Village” allestito in piazza Libertà, sarà possibile assaggiare ed approfondire le virtù dei prodotti agricoli coltivati con l’approccio Shumei. Ed ogni sera, da giovedì 19 a domenica 21, DiGusto si trasforma in un pop-up restaurant nippo-mediterraneo, con lo chef Takashi Kido!

Tipicità Evo è organizzata dal Comune di Macerata in collaborazione con Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche ed il contributo scientifico di UniMc.



La manifestazione è sede di tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed Anci.

Tutte le info relative al programma, su: www.tipicitaexperience.it.