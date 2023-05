Macerata, ancora tentativi di truffe ai danni di anziani: è allarme in provincia

MACERATA – Coppia di anziani nel mirino dei truffatori, ancora casi in provincia. Questa volta sono state ben due le telefonate arrivate da qualche malintenzionato di turno a due signori anziani, moglie e marito, che vivono nella zona di via Panfilo. Ed è stata la figlia a segnalare quanto accaduto ai carabinieri.

«Nella prima telefonata, un uomo si spaccia per il figlio che chiede ai genitori di ritirare un pacco per suo conto – ha segnalato la figlia – Nella seconda, una donna, per conto di una falsa ditta di trasporto, chiede informazioni personali, numero di cellulare, indirizzo e soldi per la consegna del pacco. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri». È l’ennesimo caso nel maceratese.

La settimana scorsa, a Macerata, una 80enne aveva ricevuto una telefonata da parte di un tizio che diceva di essere suo nipote e che le chiedeva di consegnare al postino, che sarebbe passato a breve, 400 euro per fare un pagamento alla poste. Ma il nipote, quando la nonna ha ricevuto la telefonata, si trovava insieme a lei, a casa sua.