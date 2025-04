A Macerata è tempo di “Primavera al Museo”: ecco le info

I Musei civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata hanno messo in campo un ricco programma di visite guidate, aperture straordinarie e attività per bambini e famiglie

MACERATA – Sotto il claim “Primavera al Museo” i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi hanno racchiuso un ricco

programma di visite guidate, aperture straordinarie e attività per bambini e famiglie che si snoderanno da aprile fino a giugno.

«Con le iniziative che abbiamo in programma – interviene l’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta – il museo si propone non solo di consolidare il suo ruolo come centro culturale vivo e dinamico nel territorio, ma anche di attrarre un pubblico più ampio. La primavera si preannuncia ricca di nuove scoperte e opportunità per creare legami duraturi con l’arte e la cultura, vogliamo che ogni visita sia un viaggio alla scoperta del nostro patrimonio culturale, stimolando la curiosità e l’amore per l’arte anche nei più giovani. Infatti è importante coinvolgere i bambini e i loro genitori in attività che stimolino la fantasia e il senso critico, trasformando la visita al museo in un’esperienza educativa e divertente».

Che aggiunge: «Per questo sono stati organizzati workshop creativi, laboratori di arte e percorsi ludici che stimolino la fantasia e il senso critico e che accompagneranno i piccoli visitatori durante il loro tempo al museo, trasformandolo in un’esperienza educativa e divertente. Un ringraziamento all’indirizzo dell’International Inner Wheel Club di Macerata per la generosità e la consueta collaborazione».

Primavera al Museo: alcune informazioni



Per quanto riguarda le visite guidate, che sono comprese nel costo del biglietto di ingresso al museo, sabato 26 aprile, alle ore 11.30 è prevista quella a Palazzo Buonaccorsi, mercoledì 30 aprile alle ore 18.30 alla Torre Civica e venerdì 2 maggio alle ore 16.30 all’Arena Sferisterio.

In occasione invece della Notte dei Musei, sabato 17 maggio, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Arena Sferisterio, Torre Civica e Infopoint Macerata rimarranno aperti anche in orario serale fino alle 23.

Le attività dedicate ai bambini e alle famiglie, rese possibili grazie al contributo di International Inner Wheel Club di Macerata, e prevedono letture e laboratori creativi che si svolgeranno nella Stanza dei colori dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi.

Il calendario prevede sabato 5 aprile, alle ore 16.30 “Piccoli artisti cercasi!”, un invito ai bambini compresi nella fascia d’età 6 – 10 anni, a scoprire e sperimentare alcune tra le tecniche più famose e divertenti che caratterizzano le opere disegnate, dipinte, scolpite, stampate, modellate, incise che fanno parte delle collezioni del Buonaccorsi.

Domenica 18 maggio, alle ore 16.30, sarà la volta di Vivere a colori! In occasione della Giornata Internazionale dei musei, i piccoli dai 3 ai 5 anni potranno immergersi in un mondo di colori dove la fantasia incontra l’arte e si trasforma in creatività!

Infine, sabato 14 giugno, ore 16.30, in programma Per fare un quadro ci vuole un fiore!. Si tratta di un viaggio alla scoperta delle opere dell’artista Renata Boero, in cui la natura si fa arte e l’arte si perde nella natura. Età consigliata: 6-10 anni.

Per tutti gli appuntamenti la prenotazione è altamente consigliata. Info e prenotazioni: 0733 060279 /

macerata@sistemamuseo.it