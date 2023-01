Macerata, sventato furto al ristorante di sushi: tre uomini denunciati

Due persone arrestate, tre denunciate per tentato furto e quattro per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dell’attività dei militari della Compagnia di Macerata

MACERATA – Due persone arrestate, tre denunciate per tentato furto e quattro per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dell’attività dei militari della Compagnia di Macerata degli ultimi giorni svolta su tutto il territorio di competenza. In particolare a Sforzacosta di Macerata i militari della Sezione operativa del Norm hanno sventato un furto al ristorante Sushi più. Impegnati in servizi notturni proprio per prevenire eventuali furti in abitazioni e locali pubblici, hanno notato tre uomini, tutti italiani, residenti nelle province di Macerata e Ancona che stavano tentando un furto ai danni del ristorante. I militari sono intervenuti e li hanno fermati, per i tre è scattata la denuncia a piede libero per tentato furto.

A Corridonia, invece, i militari della locale Stazione hanno eseguito due ordini di carcerazione. Uno nei confronti di un italiano di 48 anni originario di Tolentino, pluripregiudicato, per lui è diventata definitiva una condanna a sette anni e quattro mesi per cinque truffe e due appropriazioni indebite. L’uomo è stato quindi condotto al carcere di Fermo. È invece finita al carcere di Villa Fastiggi a Pesaro una 25enne tossicodipendente che a dicembre scorso si era allontanata due volte dalla comunità terapeutica riabilitativa di Corridonia dove era in regime di arresti domiciliari. Nei suoi confronti è stata ripristinata la custodia cautelare in carcere.

Per quanto riguarda invece i controlli su strada, i militari della Sezione Radiomobile del Norm hanno ritirato quattro patenti di guida ad altrettanti automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 0.80 grammi per litro, procedendo contestualmente alla denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata e alla segnalazione alla prefettura di Macerata per la sospensione della patente di guida.