Macerata, studentessa trovata morta in bagno

MACERATA – Tragedia ieri pomeriggio in un appartamento di via Severini, a Macerata. Una studentessa universitaria è stata trovata senza vita nella vasca del bagno della casa che divideva con due coinquiline. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, verso le ore 18: a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi è stata una coinquilina.

La vittima è una ragazza di origini abruzzesi. Inutili i soccorsi: per la giovane, residente a San Vito Chietino, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata, chiamati a chiarire le cause del decesso. I militari hanno svolto il sopralluogo di rito nell’appartamento di via Severini. Sul corpo non ci sono segni di violenza: sulla salma è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.