Macerata: «Sporcizia e degrado al cimitero, non c’è rispetto per i nostri defunti»

MACERATA – Sporcizia tra le lapidi, erbacce che crescono incontrollate, muri da cui si staccano pezzi di intonaco e zone transennate in cui non si può passare. Questa la situazione al cimitero di Macerata documentata da Deborah Pantana, ex consigliere comunale e da Anna Capitani, candidata alle scorse elezioni nella lista del Nuovo Cdu, che ieri – 10 aprile – hanno fatto un giro nella parte monumentale della struttura di via Pancalducci.

Le due cittadine chiedono un intervento immediato dell’amministrazione, anche per rispondere alle promesse che erano state fatte in campagna elettorale. «Mi sono rivolta all’assessore Andrea Marchiori perché il nostro cimitero assumesse l’aspetto di un luogo sacro – spiega Anna Capitani -, ma non ha mai risposto alle mie chiamate. Il nostro cimitero è l’emblema di poca civiltà e della mancanza di rispetto per i nostri defunti. Sono molto dispiaciuta, perché in campagna elettorale ci eravamo spesi e anche io mi ero spesa in prima persona affinché il cimitero fosse tenuto davvero come un luogo sacro. Mi dispiace anche perché devo aver riposto la fiducia in persone che poi si sono rivelate diverse da come sembravano».

Alcune colonne del cimitero da cui si è staccato il cemento

«Sono veramente imbarazzata per una situazione che va avanti da tempo – conclude la Pantana – e mi auguro che l’amministrazione metta davvero mano al cimitero perché alcune condizioni non sono più accettabili».