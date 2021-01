Macerata, sparisce una bici davanti al supermercato. Nei guai un 29enne

Macerata – Aveva lasciato la sua bicicletta davanti al supermercato di Collevario, ma quando era uscito con la spesa in mano, non l’aveva più trovata. Immediatamente l’uomo si è rivolto alla polizia e, grazie alle testimonianze raccolte dagli agenti della Volante, arrivati in pochi minuti sul posto, il mezzo è stato ritrovato.

Dalle dichiarazioni raccolte, gli agenti hanno capito che il ladro poteva essere un 29enne già noto alle forze dell’ordine per altri furti simili. E, proprio vicino casa dell’uomo, nascosta tra alcuni cespugli, c’era la bici sparita dal supermercato. Il mezzo è stato subito restituito al proprietario.

Dalla perquisizione effettuata nel garage del 29enne, poi, gli agenti hanno scoperto altre due biciclette rubate nei giorni scorsi. Ora sono in corso accertamenti per restituire ai legittimi proprietari le due bici: una citybike marca “Super bike city country” con telaio rosso metallizzato e una mountain bike modello Mtb Ax 2822 con telaio di colore grigio-nero.