Macerata, sorpresi a rubare all’interno di un furgone: arrestati

MACERATA – Questa mattina, 28 dicembre, verso le ore 4.30 i poliziotti della “Volante” hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti, un uomo ed una donna, un connazionale e una donna di origini dominicane entrambi domiciliati da tempo a Macerata, rispettivamente di 43 e 40 anni. I due sono gravati da numerosi precedenti penali specie per reati contro il patrimonio, sorpresi mentre si trovavano all’interno di un furgone la cui portiera era stata forzata con un cacciavite e dal quale avevano già sottratto alcuni oggetti appartenenti al proprietario.

Nell’ambito dell’operazione è stata effettuata una perquisizione dal personale della Squadra Mobile presso l’abitazione in uso ai due all’interno della quale è stata rinvenuta della refurtiva che è stata subito restituita ai legittimi proprietari. L’arresto è frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore ed effettuati anche con l’impiego di agenti in borghese, dopo la lunga scia di furti che ha interessato il centro storico e, due giorni fa, anche la zona di Corso Cairoli.

Al termine dell’operazione, l’uomo e la donna sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato e ristretti rispettivamente presso il carcere di Ancona-Montacuto e Forlì a disposizione dell’A.G.