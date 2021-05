Lo scenografo premio Oscar è stato invitato alla prima dell'Aida il 23 luglio. Parcaroli: «A me non piace la "fuffa" come accaduto in passato e non mi piace promettere cose che non si possono realizzare»

MACERATA – Trasferta romana per il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alla cultura, Katiuscia Cassetta che questa mattina hanno incontrato il tre volte premio Oscar, Dante Ferretti e la moglie Francesca Lo Schiavo. Ad accompagnarli è stato il nipote Federico Lelli Ferretti, che vive e lavora a Macerata.

«A pochi giorni dalla ripartenza delle attività culturali e in vista della pianificazione del futuro della nostra città, è stato un piacere e un grande onore incontrare, negli studi di Cinecittà, il maestro Dante Ferretti e la moglie Francesca Lo Schiavo e, con loro, ammirare bozzetti di film famosi in tutto il mondo – commenta il sindaco Parcaroli -. Siamo certi che avremo il maestro Ferretti presto in città per porre le basi e programmare, insieme, un progetto serio e concreto a beneficio di tutta la comunità; un lavoro che esalti la sua figura e l’importanza dell’arte scenografica unendo tutte le energie positive, le competenze e reali volontà presenti a Macerata».

Da sinistra, Federico Lelli Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Sandro Parcaroli, Dante Ferretti e Katiuscia Cassetta

La prima occasione per rivedere Ferretti a Macerata, che era già venuto la scorsa estate durante la campagna elettorale, potrebbe essere a luglio durante la stagione lirica. «Lo abbiamo invitato nel comitato d’onore e per questo sarà alla prima dell’Aida il 23 luglio – continua il sindaco –. Ferretti e sua moglie sono due persone squisite, ma io non sono una persona a cui piace la “fuffa”, per questo abbiamo parlato di azioni concrete, di progetti da realizzare insieme. Non come accaduto nel passato, quando è stato promesso, ma non è stato realizzato nulla (durante la scorsa campagna elettorale il centrosinistra aveva parlato di un museo dedicato a Ferretti da aprire in centro storico, ndr). A me non piace promettere cose che non si possono realizzare, abbiamo alcune idee che dobbiamo focalizzare e per cui dobbiamo trovare i fondi per realizzarle. Ma credo che Ferretti abbia capito la nostra seria volontà di fare le cose».