Macerata punta sulla sicurezza. Il viceministro Mauri: «Occorre riscoprire la comunità»

Matteo Mauri in città per sottoscrivere due protocolli che mettono in campo progetti sul territorio. Tra i presenti anche il Prefetto Iolanda Rolli e il sindaco Romano Carancini

MACERATA – Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri in città per sottoscrivere due protocolli sulla sicurezza e sulla sorveglianza. La firma questa mattina, giovedì 23 luglio, in Prefettura.

«Queste firme con il Comune significano poter dare maggior tranquilità al territorio. C’è grande soddisfazione per questo e l’auspicio è che ulteriori passaggi ci potranno essere anche in futuro», dice il Prefetto Iolanda Rolli.

«Mi fa molto piacere essere qua oggi per suggellare la firma di questi due protocolli nella convinzione che per garantire la sicurezza, bene comune, occorre sia un dispiegamento delle forze dell’odine sia una costruzione degli strumenti che valorizzano la socialità, la condivisione e l’essere comunità. Sicurezza fa rima con comunità», spiega il viceministro Mauri.

Da sinistra, il prefetto Iolanda Rolli, il viceministro Matteo Mauri e il sindaco di Macerata Romano Carancini

«Ringrazio il viceministro Mauri qui in provincia per sugellare un protocollo così importante. Questo dà la misura della sensibilità del governo su questo tema, al di là delle chiacchiere. Oggi infatti stipuliamo un accordo particolare, pochi nel suo genere direi quelli così. Un progetto dinamico, un passaggio rilevante sulla sicurezza urbana che coinvolge per la videosorveglianza molti comuni non solo del maceratese», dice il sindaco Romano Carancini. Che aggiunge: «Macerata deve continuare a rialzarsi dopo quello che ha passato».

(Notizia in aggiornamento)