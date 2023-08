Macerata, si finge dell’Inps e cerca di entrare a casa di una anziana: messa in fuga dal cane

MACERATA – Bussa alla porta di casa di una anziana, fingendosi una dipendente dell’Inps. È stata messa in fuga dal cane della famiglia, che ha cominciato ad abbaiare. È quanto accaduto questa mattina in una casa in via dei Velini, a Macerata.

Una anziana, che vive da sola, ha ricevuto prima una telefonata da parte di una donna che si è presentata dicendo di essere dell’Inps. Pochi minuti dopo, la signora, una bionda e straniera, ha bussato alla porta, cercando di entrare. Ma il cane ha cominciato ad abbaiare, la figlia dell’anziana si è accorta di quello che stava succedendo e la donna bionda se ne è andata.

Soltanto poco prima, la finta funzionaria dell’Inps aveva cercato di entrare in un altro appartamento, sempre nello stesso palazzo di via del Velini.