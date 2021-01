Macerata, sfida a colpi di cortometraggi. L’Accademia di Belle Arti lancia nuovi registi

Il 3 marzo saranno annunciati i vincitori del contest "Corto in Accademia". In lizza dodici finalisti da tutta Italia

MACERATA – Scatta il conto alla rovescia per scoprire il vincitore di “Corto in Accademia”, il contest internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, promosso dall’Accademia di Macerata. A contendersi la vittoria, che verrà decretata in diretta sul sito di AbaMc il 3 marzo, sono rimasti in 12.

Per la categoria “Animazione”: “Bad world” di Maria Miriani dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; “Cordyceps” di Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino; “La formica e la cicala” di Simona Tartaglia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la categoria “Cortometraggio”: “Dragmi” di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; “Luce attraverso” di Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; “Finlandia” di Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la categoria “Videoclip”: “Tu sei mia” di Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di Belle Arti di Catania; “2020” di Alberto De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona; “Come ti vorrei” Brando di Sofia Alberghini dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Per la categoria “Think”, la nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under 35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla riflessione della salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità: “Garbage apathy” di Alessandro Vazzoler; “Il tempo dell’inverso” di Moreno Bevacque; “Not a normal robot” di Andrea Cazzaniga.

Il vincitore sarà scelto da una giuria di qualità composta da Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Nicoleta Salcudean, docente al Dipartimento di cinematografia dell’Università di iBabes-Bolyai di Cluj- Napoca, Ana Cantalapiedra, docente di fotografia allo stesso Dipartimento, a cui si aggiungerà il voto della giuria tecnica composta dal filmmaker Alfredo Visconti, dall’attore Marco Brandizzi e dal regista Damiano Giacomelli. Il popolo del web potrà votare sul canale YouTube di “Corto in Accademia” per assegnare un premio aggiuntivo.