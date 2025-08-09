Macerata, Sferisterio: la protesta della Cgil. «La Vedova è allegra, i lavoratori no»

MACERATA – Sferisterio, arriva l’affondo delle sigle Nidil e Slc della Cgil di Macerata a poche ora dalla messa in scena de La Vedova Allegra.

«Stasera alle 21 presso il teatro Sferisterio di Macerata andrà in scena l’ultima replica de La Vedova Allegra. La vedova rappresentata quest’anno a Macerata, all’interno di una delle manifestazioni più importanti del settore lirico, non è stata tanto allegra per i lavoratori. Infatti, i ballerini per questo spettacolo (comprese le prove e le recite vere e proprie) hanno ricevuto a oggi, cioè ormai alla fine della stagione lirica, solo una minima parte del compenso pattuito senza nessuna forma di rimborso su trasporto, vitto e alloggio. Nei giorni giorni precedenti già i lavoratori e le lavoratrici insieme ai sindacati, le sigle Nidil e Slc della Cgil di Macerata hanno fatto richieste formali e lamentato questa situazione. Ma tutti i tentativi sono andati a vuoto. Inoltre, i contratti (tutti con regimi diversi) fatti all’intero corpo di ballo sono stati stati stipulati con una società esterna e non con l’associazione Sferisterio, contrariamente a quello che accadeva negli anni passati e contrariamente agli accordi presi precedentemente con le sigle sindacali attraverso i quali i compensi anche per i lavoratori autonomi e parasubordinati non potevano essere inferiori rispetto alle retribuzioni orarie stabilite per i lavoratori subordinati, inquadrati con i contratti collettivi nazionali di settore. È stato sollecitato formalmente dai sindacati anche un intervento della stessa associazione sferisterio, sperando almeno che venissero date ai lavoratori rassicurazioni su quando sarebbero stati effettuati i pagamenti, ma anche queste sollecitazioni sono state inutili. Tale situazione è inaccettabile soprattutto perché l’associazione sferisterio gestisce denaro pubblico per un festival di notevole importanza culturale, come di grande effetto mediatico ma nello stesso tempo lascia senza compensi, o comunque non si interessa che gli artisti ingaggiati siano dignitosamente retribuiti. Quindi questi lavoratori a Macerata non potranno essere allegri come la Vedova che mettono in scena!»