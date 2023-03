Macerata, Sferisterio Live 2023 la pop star del violino David Garrett

MACERATA – La pop star del violino David Garrett arricchisce il cartellone di Sferisterio Live 2023. Il celebre violinista tedesco-statunitense, infatti, si esibirà in Arena a Macerata il prossimo 24 luglio.

«Felicissimi di accogliere Garrett a Macerata – interviene l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Il virtuoso del violino, che incanta il pubblico quando suona Mozart e Beethoven, ma anche Metallica, Rolling Stones e Michael Jackson, sempre accolto come una vera e propria pop star, rappresenta un altro prezioso tassello del puzzle Sferisterio Live. Un cartellone di tutto rispetto con tante ed eterogenee proposte musicali, differenti tra loro nel genere musicale, per rispondere sempre al meglio alle diverse esigenze del pubblico. Sferisterio live è un ‘work in progress’ e riserverà ancora tante sorprese e nomi di prestigio».

Dopo il tour di successo del 2022 “Alive-my Soundtrack”, con 32 concerti in 11 Paesi, David Garrett inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con ICONIC, l’album pubblicato da Deutsche Grammophon il 4 novembre 2022, e l’omonimo ICONIC TOUR, che lo porterà anche in Italia in una formazione in trio per una serie di 6 concerti dal 18 al 25 luglio in alcune fra le rassegne più prestigiose: il 18 luglio al MusArt di Firenze, in piazza Santissima Annunziata, il 19 a Roma ospite dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, il 21 a Genova ai Parchi di Nervi (Villa Grimaldi), il 22 all’Arena della Regina di Cattolica, il 24 all’Arena Sferisterio di Macerata e il 25 a Brescia in Piazza della Loggia.

I sei concerti di luglio sono preceduti da una speciale anteprima, il 18 giugno al Teatro Antico di Taormina, nell’ambito del Taobuk Festival-SeeSicily, che celebra personalità di altissimo profilo della letteratura, della scienza e dell’arte. La sera precedente il concerto, sabato 17 giugno, in occasione di Taobuk Gala al Teatro Antico, David Garrett sarà insignito del prestigioso Taobuk Award «per il suo eccezionale contributo alla musica, che esplora generi diversi con incredibile capacità di sincretismo, esaltando il genio dei grandi compositori del passato» dichiara Antonella Ferrara, Presidente e Direttore creativo del Festival.

I biglietti per i concerti sono disponibili su Ticketone, Vivaticket, da oggi per le date di Firenze, Genova, Cattolica, Macerata e Brescia, da giovedì 16 per la data di Taormina, a seguire per la data di Roma.

Questi prezzi dei biglietti, in vendita anche alla Biglietteria dello Sferisterio in piazza Mazzini, 10, per il concerto maceratese: Platino 80 + ddp, Oro 75 + ddp, Verde 68 + ddp, Blu 60 + ddp, Rosso 55 + ddp, Giallo 48 + ddp, Balconata 38 + ddp.

Il nuovo album classico di David Garrett, ICONIC, s’ispira ai leggendari violinisti, le cui gemme e appassionate melodie hanno entusiasmato David Garrett sin da bambino. Le melodie di Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn e Schumann, solo per citarne alcune, possono essere ascoltate con nuovi arrangiamenti per violino, chitarra e orchestra (di Franck van der Heijden e David Garrett). Nell’ICONIC TOUR 2023, per la prima volta, David Garrett propone il programma in trio insieme a Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso.

La personale scelta musicale di David Garrett evoca l’epoca d’oro dei virtuosi del violino, quando artisti come Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler e Yehudi Menuhin deliziavano il pubblico con celebri encore e altre rarità. Pezzi che da sempre suscitano l’ammirazione del giovane. David si è immerso in questi capolavori senza tempo, ideando il programma ICONIC.

«Sfortunatamente, molte splendide opere dei tempi dei grandi virtuosi sono cadute nell’oblio», afferma David. «Ecco perché avere l’opportunità di riportare in vita questi magnifici pezzi significa davvero molto per me».

David Garrett ha iniziato a suonare il violino all’età di quattro anni. Il suo debutto sul palcoscenico è avvenuto quando aveva dieci anni, e, solo tre anni dopo, è diventato l’artista più giovane a firmare un contratto con la Deutsche Grammophon. Ancora adolescente, si era già costruito una stellare carriera da solista, e registrato tutti i ventiquattro Capricci di Paganini. S’iscrisse poi alla celebre Juilliard School di New York, dove divenne uno dei primi allievi di Itzhak Perlman. Nel corso degli ultimi due decenni ha suonato con molti dei più prestigiosi direttori d’orchestra su scala globale, e ha raggiunto il pubblico di tutto il mondo con concerti che includono inni rock, sonate classiche, pezzi da solista e colonne sonore. La sua autobiografia, “Wenn ihr wüsstet” (“Se voi sapeste”), che rivela il cammino, a tratti arduo, da lui percorso da enfant prodige ad artista adulto di successo, fu pubblicato dalla casa editrice Heyne Verlag a inizio 2022.