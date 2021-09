Macerata, scontro lungo la Carrareccia. Un ferito trasportato a Torrette

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale. L'uomo è stato trasferito in eliambulanza, ma è rimasto sempre cosciente

MACERATA – La Carrareccia si conferma una delle strade più pericolose della città. La strada che collega le due frazioni di Sforzacosta e Piediripa, infatti, è stata al centro questa mattina – 16 settembre -, poco dopo le 9, di un ennesimo incidente.

Un’auto, una Golf bianca, e uno scooter si sono scontrate. Ferito il conducente dello scooter che è stato soccorso sul posto dagli operatori del 118 che, poi, hanno allertato l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette per ulteriori accertamenti. L’uomo, però, è rimasto sempre cosciente.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale. La strada è rimasta chiusa per un po’ per permettere di sgomberare la carreggiata.